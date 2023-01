Arezzo, maltempo: dopo i black out servizio elettrico verso la normalità. Rimborsi agli utenti

24 gennaio 2023 a

E-Distribuzione annuncia: verso la normalizzazione del servizio elettrico nelle zone della provincia di Arezzo colpite dal maltempo. Indennizzi automatici in bolletta per chi ha subito interruzioni prolungate.

Il servizio elettrico in Casentino sta tornando alla regolarità dopo i disservizi. Grazie al costante lavoro di 50 risorse e l’impiego di 25 gruppi elettrogeni, E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, sta ripristinando la fornitura di energia elettrica anche negli ultimi Comuni interessati dai disagi e la normalizzazione del servizio è prevista in serata, salvo casi isolati in aree non ancora raggiungibili. A renderlo noto è la stessa E-Distribuzione.

In particolare, nei territori comunali di Badia Tedalda e di Sestino, sono in corso le operazioni conclusive di installazione di gruppi elettrogeni nelle località Ca’ Raffaello, Rofelle e San Patrignano, Ca’ Istofani e Valcava.

E-Distribuzione ringrazia Prefetture, Istituzioni locali e Protezione Civile, con le quali è rimasta in costante contatto. La Società informa che, per interruzioni prolungate del servizio, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni. A tali tempi vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.

E-Distribuzione ricorda che per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.htm

