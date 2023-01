Arezzo, il programma della Madonna del Conforto con tutte le novità

Francesca Muzzi 25 gennaio 2023 a

Ci si avvicina a grandi passi alla festa della Madonna del Conforto. Il giorno più sentito dagli aretini. E il vescovo Andrea Migliavacca, che ieri ha incontrato i giornalisti nella celebrazione del santo patrono, San Francesco di Sales, anticipa quello che sarà il programma della festa che prenderà il via da lunedì 6 febbraio fino al 15, giorno clou della celebrazione. La prima novità è dettata dal fatto che dopo due anni di ristrettezze, quest’anno la festa, torna nella sua interezza. “Sono venuto due volte quando ero vescovo di San Miniato - attacca Migliavacca - ma per me è la prima volta che vivo tutto il periodo della Madonna del Conforto. E quindi sono curioso, ma anche contento di incontrare la gente, di pregare con loro e per loro”. L’altra novità è che il vescovo Migliavacca presiederà tutte le messe della novena a partire, come detto, da lunedì 6 febbraio. “Sono stati gli stessi sacerdoti a chiedermi di celebrare tutte le messe della novena - spiega il vescovo - con l’idea di intendere questa come una sorta di grande cammino di esercizi spirituali per la diocesi. E allora abbiamo deciso così sia per farmi conoscere dalla gente come vescovo in questo primo anno e sia per dare una continuità di predicazione”. Ma l’incontro con i giornalisti ai quali ha rivolto parole di ringraziamento ed esortato a “ricercare sempre la verità e i volti in ogni storia”, è anche l’occasione per parlare dei suoi primi mesi ad Arezzo. Il vescovo si è insediato il 27 novembre scorso. Un pastore che non resta chiuso nel palazzo vescovile, ma che anzi è più probabile incontrarlo per strada, come ieri mattina, quando lo abbiamo incrociato al bar a prendere un caffè prima dell’incontro. Un vescovo che annulla tutti gli impegni di oggi, perché “voglio andare a La Verna a vedere il Santuario con la neve”. E poi racconta i suoi primi giorni, partendo proprio dalla domanda che sia ad Arezzo che a Pavia (sua città natale), ma anche a San Miniato gli fanno: come ti trovi ad Arezzo?

