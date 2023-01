Arezzo, Caffè dei Costanti in vendita al miglior offerente: Banca Intesa lo cede

Luca Serafini 25 gennaio 2023 a

a

a

Caffè dei Costanti in vendita al miglior offerente: base d’asta un milione e 350 mila euro. Ci siamo. Banca Intesa Sanpaolo, proprietaria dello storico locale, rompe gli indugi e ufficializza ciò che il Corriere di Arezzo aveva anticipato il 10 gennaio. Una gara competitiva per cedere “Le Stanze” di Piazza San Francesco, il caffè ottocentesco carico di fascino e tradizione che ha fatto da sfondo a scene cult del film degli Oscar, “La Vita è Bella” di Roberto Benigni. I Costanti sono chiusi dal 2021, quando le strade dell’ultimo gestore (Pietro Brocchi) e dell’istituto di credito erede del patrimonio di Ubi (proveniente da Bpel) si separarono. Una ferita aperta nel salotto buono di Arezzo. C'è chi spera in un intervento di Patrizio Bertelli, aretino, ad del gruppo Prada che sta per passare le consegne ad Andrea Guerra e che sulla stessa piazza San Francesco, a pochi passi, sta per riaprire e rilanciare - riapertura a marzo - un altro locale storico di Arezzo, la Buca di San Francesco, che ha visto ai suoi tavoli re, attori, cantanti attratti dalla cucina toscana, Accanto alla basilica che racchiude gli affreschi di Piero della Francesca. Per l'imminente asta del caffè storico si parla di un prezzo base di 1.350.000 euro. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 25 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.