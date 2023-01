Arezzo, a marzo riapre La Buca di San Francesco, ristorante che ha ospitato re e vip. Rilancio con Patrizio Bertelli

Luca Serafini 25 gennaio 2023 a

a

a

Sprint finale per i lavori al ristorante La Buca di San Francesco, il locale dei vip (e non solo) chiuso con la pandemia e rilevato da Peschiera Immobiliare, società dell’imprenditore Patrizio Bertelli. A questi tavoli si sono seduti, tra gli altri, Charlie Chaplin e Roberto Benigni, Salvador Dalì, il Presidente Usa Harry Truman, il Re Gustavo VI di Svezia e la Regina, Raymond Peynet, Celentano, Sting, Laura Pausini, Carolina di Monaco, Jeanne Moreau, Giorgio Gaber, Margherita Hack e molti altri. E’ ormai vicina la riapertura sotto la guida di mister Prada che lo scorso giugno acquisì il ristorante ai cui tavoli si sono seduti re, attori, cantanti. Si parla del primo marzo come giorno dell’inaugurazione. Mentre nella stessa piazza San Francesco, ad Arezzo, parte l'operazione di vendita di Banca Intesa Sanpaolo dello storico Caffè dei Costanti. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di mercoledì 25 gennaio.

