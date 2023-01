Arezzo, coppia scomparsa: moglie e marito erano attesi a Capolona, sono del Belgio

25 gennaio 2023 a

Coppia scomparsa, aperta un'inchiesta. Non si hanno notizie di due coniugi del Belgio. Moglie e marito, settantenni, erano attesi a Capolona (nella foto il Comune) dove hanno una casa. Di loro non si hanno più notizie da mesi. La sparizione sarebbe avvenuta proprio durante il viaggio dal Belgio all'Italia, con destinazione il centro del basso Casentino, in provincia di Arezzo. E' per questo che la procura aretina è competente per giurisdizione ed ha avviato accertamenti. Sono stati i familiari a presentare un esposto: sono assistiti dall'avvocato Emiliano Bartolozzi. La partenza della coppia risalirebbe alla seconda metà del 2022. Non risulta che nessuno li abbia visti arrivare a Capolona. Dove la casa è vuota, le bollette non pagate. I familiari non sanno spiegarsi l'accaduto: non ci sarebbe stato alcun motivo per prendere una decisione drastica. Non è chiaro se insieme ai due anziani, al momento del viaggio, ci fosse stato un figlio. Accertamenti in corso. Il sindaco di Capolona, Mario Francesconi, non era a conoscenza dell'esposto e dell'inchiesta dalla quale ora si attendono chiarimenti su cosa sia accaduto. Se un allontanamento volontario o altro.

