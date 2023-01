Arezzo, incendio nella notte distrugge camion di stracci

25 gennaio 2023 a

a

a

Fiamme nella notte ad Arezzo. Un camion che trasportava stracci è andato distrutto. E' successo poco dopo l'una di oggi, mercoledì 25 gennaio. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti in viale don Minzoni all'altezza di via Fiorentina, per il rogo che ha coinvolto il mezzo pesante. L'incendio è stato estinto dal personale dei pompieri, con le successive operazioni di smassamento e messa in sicurezza che sono terminate intorno alle ore 6.30 di questa mattina. Il conducente è riuscito a fermare il veicolo e mettersi in salvo. Non si segnalano persone coinvolte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.