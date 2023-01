L'Arezzo multa Pattarello per il rosso e il giocatore devolve in beneficenza

25 gennaio 2023 a

Una multa da devolvere in beneficenza. È questa la sanzione decisa dalla Società Sportiva Arezzo nei confronti di Emiliano Pattarello, dopo l'espulsione nella partita casalinga contro la Sangiovannese che costerà due turni di squalifica al calciatore. La proprietà e i dirigenti del club amaranto al termine di un confronto con il calciatore - che ha espresso le proprie scuse anche allo staff tecnico e ai compagni di squadra - per chiarire quanto accaduto in campo, hanno convenuto di sottolineare la necessità di evitare tali comportamenti e reazioni, al fine di non compromettere il cammino e il rendimento della squadra in campionato. La Società Sportiva Arezzo ha quindi deciso di multare il calciatore trattenendo una parte del rimborso relativo al mese di gennaio. Tale somma, di comune accordo con Pattarello, sarà devoluta in beneficenza ad una associazione cittadina che si occupa di minori.

