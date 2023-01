25 gennaio 2023 a

a

a

Sparatoria ad Arezzo in via Pietro Benvenuti, zona San Clemente. Un uomo ha esploso un colpo di pistola verso il cognato. E' successo in un palazzo al civico 14 al quarto piano. Il ferito è stato raggiunto dal proiettile all'addome. E' stato soccorso e trasportato in ambulanza all'ospedale. Lo sparatore è stato bloccato dalla Polizia e portato via in arresto. I due uomini sono italiani.

IN AGGIORNAMENTO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.