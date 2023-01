Arezzo, colpo di pistola: l'uomo è grave. Cognato interrogato e portato in carcere: tentato omicidio

26 gennaio 2023 a

Tentato omicidio. E' l'accusa mossa dal pm Julia Maggiore a Francesco Colonna, 41 anni, guardia particolare giurata, dopo il fatto di sangue in via Pietro Benvenuti, ad Arezzo, mercoledì alle 18.30. Colpito all'addome con un proiettile, il cognato Luca Valli, 45 anni, è stato operato all'ospedale San Donato e le sue condizioni sarebbero gravi, a quanto riferiscono gli inquirenti.

Colonna ha esploso il colpo con la pistola usata per la sua attività, nel corso di una accesa lite scoppiata al quarto piano della palazzina al civico 14 di via Benvenuti. Colonna, portato in questura dalla polizia, ha reso interrogatorio davanti al pm Maggiore e al dirigente della Squadra mobile, Sergio Leo. Poi, dopo le 4 della notte, la traduzione alla casa circondariale San Benedetto di via Garibaldi.

Tutto sarebbe nato dalla discussione tra il 41enne e la sorella, che è moglie di Valli. La donna avrebbe chiamato il marito e questi è intervenuto in supporto nell'alloggio in zona San Clemente. La situazione è degenerata. Da chiarire le esatte sequenze del contrasto e come sia partito il colpo di pistola. Quanto al nipote dell'arrestato, 21 anni, contuso ad una mano, si sarebbe ferito in un gesto di stizza successivo.

Quello che ora preoccupa sono le condizioni di Luca Valli e l'auspicio è che dall'ospedale arrivino notizie rassicuranti.

