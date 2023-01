Arezzo, lupo per strada a Pieve al Toppo vicino alle case: tam tam sui social

26 gennaio 2023 a

Lupo si aggira a Pieve al Toppo per strada vicino alle case e scatta tam tam in tempo reale sui social. Questa mattina, alle 10 circa, il predatore è stato visto e fotografato da un cittadino della località nel comune di Civitella in Valdichiana. E' poi stata Mery Cornacchini, consigliere comunale ad Arezzo, a rilanciare l'immagine sul suo profilo facebook.

"Attenzione" scrive "un lupo si sta dirigendo in direzione delle case di Via di Foiano a Pieve al Toppo. Tenete gli occhi aperti e mettete al sicuro i vostri animali". Nei giorni scorsi nell'Aretino si è costituito un comitato popolare che chiede alle istituzioni misure per il controllo della specie dopo gli episodi di animali da allevamento e domestici azzannati.

