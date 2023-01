Arezzo, l'ex hotel Europa chiuso da 24 anni. Una scatola vuota in centro città

Francesca Muzzi 27 gennaio 2023 a

Svetta silenzioso in via Spinello. Davanti alla stazione. Impossibile passarci e non alzare lo sguardo. L’ex hotel Europa è lì. Una scatola vuota, chiusa da 24 anni. Quanti saranno passati chiedendosi se un giorno rivedremo turisti o gente d’affari con le valige entrare ed uscire da quell’albergo che si trova davvero a due passi dalla stazione. Era il 1999 quando l’ex hotel Europa chiuse i battenti. Una serie di motivi che indussero i proprietari di allora a serrare le porte. Fu un giorno triste per tutti, anche per la città che perdeva un punto di riferimento importante. Da quel momento, l’ex Europa svetta silenzioso, conservando ancora una grande dignità e rispetto. Tanto che nonostante sia chiuso da un quarto di secolo, la struttura, come invece è successo per altre, non è mai balzata nelle cronache per essere stata trasformata in occasionale dormitorio. Rispetto ad altri palazzi, vedi per esempio quello dell’ex Enel in via Petrarca, l’ex Hotel Europa è sempre rimasto integro. Nato negli anni Sessanta grazie al dottor Tommaso Bartolozzi, l’ex hotel Europa in questi anni è stato attenzionato anche da qualche società, gruppo di architetti o quanto altro. Visite, informazioni, ma alla fine tutto è caduto nel vuoto. Ma quanto può valere un immobile simile? Circa un milione di euro (fonte agenzia immobiliare), considerando che la struttura è di circa mille metri quadrati.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 27 gennaio

