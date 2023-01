Arezzo, nasce impianto sportivo di padbol. Sarà davanti allo stadio di atletica

Francesca Muzzi 27 gennaio 2023 a

Dopo il padel arriva il padbol. Sta per nascere ad Arezzo una nuova struttura sportiva che si colloca in via di Castelsecco. Davanti al campo di atletica leggera e il Villaggio Amaranto. Il sì è arrivato durante l’ultima giunta comunale. Sarà una società privata, aretina, che risponde al nome di Europas a dare forma a questo nuovo progetto sportivo. Sull’albo pretorio del Comune di Arezzo, si legge che il progetto ha preso vita nel luglio del 2022, mentre l’ultima lettera è stata presentata il 13 dicembre scorso: “Presentata dalla società Europas srl in qualità di affittuaria del comparto in esame, con la quale chiede l'autorizzazione per una nuova struttura sportiva adibita a campi di padbol, secondo il progetto di massima redatto dall'architetto Antonella Lelli e dal geometra Lucio Ricciarini”. Praticamente, spiega l’assessore all’urbanistica Francesca Lucherini: “Si tratta di un’area privata che ha tre proprietari e che l’hanno data in affitto a questa società, Europas di Arezzo. La realizzazione di queste strutture, affinché possa essere attuata anche da parte di operatori privati, deve essere preventivamente autorizzata dalla giunta comunale”. L'apertura è prevista per settembre 2023.

