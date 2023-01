Arezzo, anziani coniugi del Belgio scomparsi: una pista porta in provincia di Siena

Luca Serafini 27 gennaio 2023 a

C’è una pista che porta in provincia di Siena nel caso dei due anziani, moglie e marito, spariti nel nulla da Capolona. Lui classe 1934, lei 1946. Un figlio ha presentato un esposto alla procura della repubblica di Arezzo sollecitando accertamenti su alcuni aspetti poco chiari. I carabinieri avrebbero già raccolto informazioni sullo spostamento dei due coniugi verso il Senese, nel 2021.

Ma si attendono riscontri e gli accertamenti sono in svolgimento. Svolta forse vicina. Altrimenti ci sarà l’attivazione del protocollo che scatta in questi casi come segnalazione di persone scomparse. I coniugi, di Anversa, non darebbero più notizie di sé da mesi. Iniziativa volontaria o altro?

A Capolona possiedono una proprietà immobiliare, nella zona della Carbonaia, in un contesto paesaggistico di valore. Facoltosi ma forse ultimamente con qualche difficoltà economica. Fatto sta che la casa casentinese è vuota, porta e finestre chiuse, le bollette per le utenze e le varie scadenze di pagamento che si affastellano. Un figlio lo scorso 3 gennaio ha presentato l’esposto alla procura aretina, affidandosi all’avvocato Emiliano Bartolozzi, in questi giorni irraggiungibile per ottenere chiarimenti.

La vicenda al momento è avvolta da molte ombre e tanta confusione. Fino a ieri non era neppure certa la nazionalità dei due. Sono dei Paesi Bassi, residenti in Belgio.

