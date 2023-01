Arezzo, morta per il freddo sulla neve a Badia Tedalda: Cristina portava cibo ai cani. Trovata il giorno dopo

Luca Serafini 27 gennaio 2023 a

a

a

Il freddo dei giorni scorsi ha fatto una vittima. Una donna di 55 anni, residente a Badia Tedalda, una delle zone della provincia di Arezzo più colpite dal maltempo, dove la neve ha raggiunto il metro di altezza. E’ stata trovata senza vita mercoledì in un sentiero nel bosco, nella zona Oasi Cocchiola, a circa 5 km dal capoluogo. Accanto aveva il cibo per i cani che stava andando a nutrire. Anche tre animali sono stati trovati morti. La 55enne, originaria della Romania, da tempo nell’Aretino, martedì si era recata a Sansepolcro con la corriera proprio per acquistare le crocchette. Tornata verso Badia, è scesa e si è incamminata ma la bassa temperatura ha provocato l’ipotermia e l’arresto cardiaco. Cristina, così era conosciuta nella zona, dove frequentava il bar di Svolta del Podere, viveva da sola in semplicità in una abitazione di legno. Il malore fatale l'ha colpita nel rientro, con le borse della spesa in mano. Sono stati i carabinieri a trovare il corpo il giorno seguente, mercoledì 25 gennaio. Allevava cani. I cani erano la sua passione, il suo sostentamento. La procura della repubblica di Arezzo - accertata la causa naturale del decesso - non ha ravvisato la necessità di eseguire l'autopsia sulla salma.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 27 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.