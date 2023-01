Arezzo, guardia giurata si difende: "Colpo di pistola accidentale". Cognato ferito, è in condizioni critiche

Luca Serafini 27 gennaio 2023 a

L’uomo che ad Arezzo ha sparato al cognato con la pistola e lo ha ferito gravemente, si difende: “Mi è partito un colpo”. Nel primo interrogatorio, Francesco Colonna, 41 anni, avrebbe sostenuto il gesto accidentale. E’ in carcere accusato di tentato omicidio. In condizioni definite “serie” Luca Valli, 45 anni, intervenuto in difesa della moglie in via Pietro Benvenuti: ha riportato lesioni agli organi interni. E' stato operato. Colonna, difeso dall'avvocato Gianluca Felciai, attende ora l'udienza di convalida del fermo e per la misura cautelare.

Secondo la sua versione resa al pm Julia Maggiore e al capo della Squadra Mobile, Sergio Leo, avrebbe sparato accidentalmente con la pistola, una Beretta calibro 40, detenuta legalmente in quanto guardia particolare giurata. Avrebbe riferito che nei concitati momenti della lite familiare, era stata abbattuta la porta di casa ed ha avuto la reazione. mercoledì pomeriggio, 25 gennaio, Colonna e la sorella stavano litigando - presenti l'anziana madre e la badante - quando la donna ha chiamato il marito, Luca Valli, intervenuto per darle supporto. La situazione è poi degenerata. Quindi i soccorsi e l'arresto del 41enne. Il figlio di Valli si è procurato una lesione alla mano in un gesto di stizza successivo.

