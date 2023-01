Arezzo, lupo fa strage di animali al parco di Lignano: cinque animali uccisi

27 gennaio 2023 a

Il lupo fa strage di mufloni e pecore al parco di Lignano, località Rigutinelliì. E' emergenza ad Arezzo, in tutta la provincia e nel territorio del comune capoluogo. Questa volta a fare le spese dell'attacco del lupo - solo o in branco - sono stati cinque animali che si trovano nei recinti del piccolo parco meta di visitatori sull'altura a pochi chilometri dalla città.

Le carcasse di tre mufloni e due pecore sono state trovate questa mattina, venerdì 27 gennaio. Sul posto personale della veterinaria dell'Asl. personale del Comune proprietario del parco e altri operatori.

Il lupo sarebbe riuscito a saltare le reti per aggredire le prede. Una scena impressionante, che per la sua crudezza non mostriamo nel dettaglio. Proprio questa sera a Rigutino (ore 21 locali della parrocchia) si riunisce il comitato spontaneo nato per chiedere alle istituzioni misure di controllo al dilagare della presenza di lupi, che arrivano a ridosso delle case e attaccano non solo animali selvatici ma anche da cortile. A Vitiano è stato recentemente azzannato un cagnolino. Giovedì mattina un esemplare di lupo è stato fotografato a Pieve al Toppo a trenta metri dalle abitazioni.

