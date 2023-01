Arezzo, coniugi scomparsi: caso risolto, sono in una struttura ricettiva della provincia

27 gennaio 2023 a

Coniugi scomparsi, caso risolto. I carabinieri di Arezzo hanno individuato la coppia. Si troverebbe in una struttura ricettiva della provincia, sembra in Valdarno. I due, di Anversa (Belgio), mancavano all'appello da molti mesi, stando all'esposto presentato da un figlio alla procura di Arezzo il 3 gennaio. Un atto depositato dall'avvocato Emiliano Bartolozzi.

Benché non fosse stata ancora attivata la procedura per la segnalazione di persone scomparse, i militari dell'Arma hanno avviato accertamenti partendo da Capolona, dove si trova il casolare di proprietà di marito e moglie - classe 1934 lui e 1946 lei - deserta da tempo, con bollette inevase.

Raccogliendo elementi e testimonianze, i carabinieri hanno vagliato alcune piste. Risultava che nel 2021 la coppia fosse stata segnalata in provincia di Siena, valutate anche altre segnalazioni. Alla fine, oggi, 27 gennaio, la soluzione della vicenda che stava suscitando apprensione: i due stanno bene e sono nell'Aretino. Si è trattato di una iniziativa volontaria. Sullo sfondo, quindi, questioni attinenti alla sfera privata personale.

