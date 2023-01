Cortona, venduta la villa di Pavolini (poi di Guttman) a compratori degli Usa

Lilly Magi 27 gennaio 2023 a

a

a

A Cortona un altro pezzo di storia venduto a stranieri. Si tratta della villa che fu prima di Corrado Pavolini, regista, drammaturgo, critico letterario, poeta e librettista, poi di Michael Guttman, musicista internazionale, virtuoso violinista belga, acquistata in questi giorni, da una famiglia statunitense per più di due milioni di euro.

Le trattative sono state seguite dall'agenzia immobiliare di Luca Lucani e da quella di Giovanni Alunno. Ed è proprio quest'ultimo a raccontarci l'eccezionale vendita storica, dato che l'immobile era appartenuto a Pavolini per poi passare in altre mani speciali, quelle di Guttman, leggenda vivente della musica.

L'edificio, nella zona di Santa Maria Nuova, per un certo periodo è stato anche di Wissmann Barret, patron del Tuscan Sun Festival prima di passare a Guttman. Il musicista ha voluto tenere per sé il pianoforte, mentre la mobilia è stata ceduta. La villa ha anche una dependance tutta affrescata e un giardino all'italiana ben mantenuto. In pratica si tratta della villa detta di Bobolino che poi Pavolini chiamò Bacchino, in quanto quando la acquistò trovò all'interno dei locali una piccola statua di Bacco: da qui la denominazione Bacchino”.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di venerdì 27 gennaio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.