Nell'Aretino cinque filiali di Intesa San Paolo verso la chiusura. Ecco quali sono

27 gennaio 2023

Continua lo stillicidio delle banche nel territorio. Per altre 5 filiali di Intesa Sanpaolo nella provincia aretina si prospetta a breve la chiusura. Si parte intanto con rimodulazione dei servizi e accorpamenti. Ad essere penalizzati sono ancora soprattutto i piccoli comuni. Stavolta toccherà alle sedi di Rassina, Bucine, Marciano della Chiana, Mercatale di Cortona (che verrà sicuramente chiusa a fine marzo), nonché alla filiale aretina (l'ennesima) di via Trento e Trieste. Rispetto a questa situazione la First Cisl dichiara la sua contrarietà e chiede un ripensamento della gestione aziendale, per operazioni effettuate probabilmente in una mera ottica di risparmio gestionale e che alterano ancora di più i già precari equilibri esistenti tra lavoratori e clientela. “Sembra proprio che la desertificazione bancaria non sia più una mera ipotesi ma una triste realtà - dichiara Silvia Russo Segretaria Generale della Cisl di Arezzo - una situazione che coinvolge sia i lavoratori che la clientela, creando notevoli disagi a tutto il territorio. Chiediamo davvero - ha concluso Russo - che si tenga conto delle necessità dei piccoli centri e che si torni a pensare la banca come presidio di si economico ma anche sociale”.

