Arezzo, la proposta di Lorenzo Roggi (Arezzo Casa) per ridare vita all'ex hotel Europa

“L’ex albergo Europa si può trasformare in un housing sociale”. Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, propone la sua idea per l’ex hotel sul quale ieri il Corriere di Arezzo ha riacceso l’attenzione. Il suo intervento è volto a trasformare l’albergo in una sorta di primo soccorso “come già esiste in molte città d’Europa”, sottolinea. L’iter dovrebbe partire dal Comune. “Il Comune infatti - dice il presidente Roggi - dovrebbe comprare l’albergo tramite un finanziamento. Da questi lo potrebbe dare in gestione ad Arezzo Casa che poi possiamo trasformare in un housing sociale”. Ma che cosa è di preciso un housing sociale? Si tratta di un tipo di edilizia residenziale che rappresenta l'insieme di alloggi e servizi, di azioni e strumenti rivolti a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato il proprio bisogno abitativo, per ragioni economiche o per l’assenza di un’offerta adeguata. “L’ex hotel Europa si presterebbe per questo tipo di assistenza. Potrebbe essere anche un housing first cioè un primo soccorso per le persone fragili in attesa di una sistemazione casalinga. Sarebbe una struttura dove potrebbero lavorare realtà come la Caritas. Piuttosto che tenerlo chiuso come è da oltre venti anni”.

Un albergo che data la sua centralità non è adatto invece: “A costruirci un palazzo di case popolari visto che siamo in pieno centro cittadino”, dice ancora il presidente Roggi.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 28 gennaio

