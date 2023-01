Arezzo, alla stazione ferroviaria c'è la tenda di un senzatetto

Alessandro Bindi 28 gennaio 2023 a

Edificio fatiscente e ricovero per senzatetto. Brutto biglietto da visita a due passi dalla piazza della stazione. L’immobile che separa la linea ferroviaria e la stazione dal parcheggio di viale Piero della Francesca è un emblema del degrado. Adesso anche una tenda campeggia di fronte alla facciata dello stabile un tempo adibito a deposito merci, oggi parzialmente uffici di proprietà Rfi. Da decenni in gran parte inutilizzato, spogliato delle sue funzioni ha visto lentamente crollare su se stessa la copertura. Scoperto per quasi la sua interezza appare come un luogo abbandonato dove campeggia il degrado e adesso anche una tenda occupata da un senzatetto. Tutt’intorno sporcizia e incuria. Sacchi di spazzatura accumulata, cartacce ed erbacce avvolgono la struttura recintata. L’immobile è di proprietà delle Ferrovie dello Stato e attende una riqualificazione da decenni. All’ombra vive chi ha scelto di ripararsi in questo freddissimo periodo dell’anno semplicemente sotto una tenda. Il campeggio abusivo alzato nottetempo è proprio dal lato che si affaccia verso piazza della Repubblica in quello slargo che collega le pensiline dei binari della stazione al frequentatissimo parcheggio.



