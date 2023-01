Arezzo, ladri acrobati si calano dal tetto del vivaio. Danni ingenti

Sara Polvani 28 gennaio 2023 a

Ladri acrobati in azione allo Show Garden di Arezzo. I malintenzionati hanno preso di mira la grande struttura commerciale nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio. Secondo una prima ricostruzione dopo aver rotto il vetro della serra di un vivaio, si sono calati dal tetto della struttura che si trova lungo la strada regionale 71 Umbro Casentinese. I ladri, dopo essere penetrati all’interno, sono riusciti ad arraffare contanti per circa tre-quattromila euro. Sono ingenti i danni provocati dai malviventi nel raid. Sul furto sono in corso le indagini dei carabinieri di Arezzo.

