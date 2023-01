Arezzo, donna morta per il freddo a Badia Tedalda: sindaco racconta il fatto, i retroscena e il salvataggio dei cani

28 gennaio 2023 a

a

a

Donna morta per il freddo a Badia Tedalda, il sindaco Alberto Santucci racconta il tragico fatto che ha destato grande impressione. Il sindaco, scrive in un lunghissimo messaggio sul suo profilo social, in questi giorni è stato impegnato "dal salvataggio dei dieci cani superstiti della povera signora Mirella Cristiana Gogu, deceduta per la strada di Cocchiola mentre tornava a piedi verso il maneggio con la borsa della spesa e con il sacco di mangime per i suoi amatissimi animali".

"Molto probabilmente - spiega Alberto Santucci - la morte l’ha colta lunedì 23 gennaio scorso verso le ore 15:30: lei rientrava da Sansepolcro col pullman e alle 15 ha acquistato le sigarette al bar “Il Sottobosco” e poi s’è incamminata verso la vicina Cocchiola per portare il mangime ai suoi 12 amati pastori rumeni; molto probabilmente un malore l’ha colpita senza darle scampo e così è caduta sopra la neve in mezzo alla strada. Io l’ho vista insieme ai Carabinieri di Badia e al dottor Brilli e non dimenticherò mai più. Preghiamo tutti insieme per lei."

Una scena che ha colpito fortemente il sindaco di Badia Tedalda dopo il ritrovamento del corpo. "La sera stessa del ritrovamento (mercoledì 25) verso le 20 io, la dipendente comunale Valeria Laurenti e due carabinieri forestali della Stazione di Badia Tedalda - Sestino, siamo entrati nel maneggio a vedere come stavano i cani (trattasi di cani di razza di grande taglia e anche molto pericolosi), li abbiamo trovati tutti chiusi nei box dei cavalli, tranne un cucciolo libero e impaurito in una stanza aperta, due cani già deceduti dentro i box, 10 vivi un po’ deperiti e affamatissimi, di cui tre cuccioli piccoli e uno più cresciuto".

E' così iniziata l'operazione di messa in sicurezza e salvataggio degli animali: "Li abbiamo nutriti e ci siamo messi in contatto col servizio veterinario della Az. Usl per l’indomani; ieri mattina (giovedì 26 ndr) dopo il sopralluogo con i veterinari Usl, abbiamo concertato strategia e atti da porre in essere ed oggi (venerdì 27 gennaio ndr) - dopo la lunga visita congiunta delle due veterinarie Chiara Tascini e Federica Bianchini - con la responsabile del canile rifugio di Sterpaia Vecchia Elena Chiasserini, con la protezione civile di Sansepolcro e con il dipendente comunale Lorenzo Andreani, abbiamo deciso di portare e portato 6 cani al canile rifugio di Sterpaia Vecchia a Badia Tedalda e 1 (che stava molto male) in clinica veterinaria. Domattina (sabato 28 ndr) completeremo l’opera spostando gli ultimi 3 cani".

Il dettagliato racconto del sindaco di Badia Tedalda prosegue: "Non appena mi arriverà l’assenso scritto da Bucarest della madre della povera Cristiana Gogu potrò autorizzare le adozioni sia dei cuccioli che degli altri cani".

"Rimane nel cuore una grande tristezza e un dispiacere infinito per come sono andate le cose, per la morte sopra la neve di questa giovane donna di 50 anni (nata nel 1969 ndr) che da quasi due anni occupava abusivamente il maneggio comunale di Badia Tedalda per allevarci i suoi campioni. Lei aveva avuto anche una mia denuncia e poi una mia ordinanza di sgombero, più volte reiterata, ma non voleva andarsene o meglio stava cercando un posto diverso ma non riusciva a trovarlo. Stefano e la Marisa della Svolta le sono sempre stati vicini e l’hanno aiutata e li voglio ringraziare pubblicamente per questo".

Il ricordo di una donna particolare con le sue qualità: "La sua situazione era conosciuta dai servizi sociali, ma lei aveva un carattere deciso e esuberante e non dava retta, non accettava i consigli. Io, tra aprile e maggio 2022, tutti i sabati mattina alle 9 la incontravo in Comune per tenerla d’occhio e monitorarla, cercavo di convincerla a rientrare a Bucarest da sua madre per un periodo, per fare il punto della situazione, cambiare aria, cambiare vita, ma lei non voleva lasciare i suoi cani per nessuna cosa al mondo! Allora l’unica strada era trovarle un alloggio con vicino stalla o fienile per i cani in un posto isolato e, seguendo l’intuizione del mio consigliere comunale Pierre Pellizzari, il posto fu individuato, a lei piaceva, l’istituto proprietario l’avrebbe dato in locazione per 3 anni, ebbe anche garanzie scritte dal sottoscritto sindaco, io trattai il canone e scrissi pure il contratto, lei era al settimo cielo, ma poi purtroppo qualcuno intervenne e bloccò tutto."

Il racconto va ancora avanti: "Incontrai S.E. Il Prefetto appositamente e mi consigliai: avrei potuto chiedere al Prefetto l’uso della forza pubblica per cacciarla da quel luogo comunale che occupava indebitamente assieme ai suoi cani ma non l’ho fatto, non me la sentivo di farla buttare fuori con la forza! Il 5 giugno 2023 alle ore 9 ci saremmo dovuti incontrare per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis C.P. (invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici) davanti al giudice del tribunale di Arezzo… invece non ci rivedremo più in questa vita."

Il commosso pensiero del sindaco e i ringraziamenti: "Che il Signore la possa accogliere in Paradiso. Ringrazio di cuore i dipendenti comunali che hanno collaborato con me in questi difficilissimi giorni, i Carabinieri di Badia Tedalda, i Carabinieri Forestali di Badia Tedalda e Sestino, il Servizio Veterinario dell’Az. USL sud est Toscana Zona Valtiberina, il Dr. Enrico Brilli, il Sig. Lacrimini, la Misericordia di Badia Tedalda, l’Unione Montana dei Comuni, la Franca e tutto il gruppo volontari di protezione civile di Sansepolcro, le Veterinarie Federica Bianchini e Chiara Tascini e l‘Architetta Elena Chiasserini responsabile del Canile Rifugio e dell’Ufficio Tecnico Comunale. Grazie di cuore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.