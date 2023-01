Arezzo, morta a 50 anni sulla neve: scatta adozione per i dieci cani superstiti. Appello da Badia Tedalda

28 gennaio 2023 a

Appello del sindaco di Badia Tedalda, Alberto Santucci, per adottare i cani della donna di 50 anni morta per il freddo nei giorni scorsi a Cocchiola, trovata dopo due giorni riversa sulla neve. Il primo cittadino ha annunciato "la messa in sicurezza degli ultimi 3 cani dell'allevamento" verso il quale la donna lunedì scorso si dirigeva a piedi, per portare mangime, quando, andata in ipotermia, è stata stroncata dal malore.

Morta per il freddo sulla neve, sindaco commosso racconta: chi era, cosa è successo, i suoi cani

In tutto sono dieci gli animali recuperati e portati nel rifugio comunale, Due purtroppo sono morti. Mancano all'appello, dice il sindaco, due gatti.

"Non siamo più riusciti a trovarli nel maneggio, forse se ne sono andati; comunque noi abbiamo lasciato loro cibo e acqua a volontà e la porta chiusa con catena e lucchetto ma con uno spiraglio aperto per entrare o uscire e domani torniamo a cercarli".

Intanto, comunica il sindaco Alberto Santucci, la mamma di Mirella Cristiana Gogu, la signora Floarea, "mi ha fatto già pervenire in doppia lingua la formale rinuncia alla eredità/proprietà dei cani con incarico al sottoscritto sindaco di provvedere a loro anche dandoli in adozione a privati e/o associazioni".

Pertanto, ecco l'appello, "chi fosse interessato, può rivolgersi (da lunedì 30 gennaio) al Comune di Badia Tedalda, al numero 0575/714020 chiedendo dell’architetto Elena Chiasserini. Si tratta di cani di razza Pastore Romeno di grossa taglia. "Dobbiamo far adottare possibilmente tutti i 10 cani e non solo i 4 cuccioli, sono veramente belli tutti quanti… anche se attualmente un po’ denutriti e molto spaventati".

