Arezzo, attacchi dei lupi, il Comitato lancia petizione e chiederà incontro con sindaci e prefetto

Affollata riunione a Rigutino del Comitato “Emergenza lupo – Arezzo”. Venerdì 27 gennaio oltre 200 persone si sono infatti ritrovate, presso la sala parrocchiale della chiesa dei Santi Quirico e Giulitta, per la prima iniziativa ufficiale che questo Comitato spontaneo ha messo in calendario. Obiettivo la sensibilizzazione su ciò che è ritenuta una emergenza in atto con i continui attacchi dei lupi e iniziare la distribuzione dei moduli per la raccolta di almeno 2.500 firme, finalizzate ad una petizione da inoltrare ai ministri dell’Ambiente e sicurezza energetica e dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste. Presenti in sala anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci, assessori e consiglieri comunali del territorio. Durante la serata sono intervenuti polemizzando dei rappresentanti di comitati animalisti.

Lupo fa strage di mufloni e pecore nei recinti del parco di Lignano

“Stiamo valutando di chiedere un incontro con tutti i sindaci per andare dal prefetto e illustrare la situazione nei loro comuni”, spiega il presidente del Comitato, Marco Bruni.

