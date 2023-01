Arezzo, ladri sradicano bancomat nella notte a Castiglion Fibocchi e scappano con i soldi

29 gennaio 2023 a

Bancomat sradicato dai ladri che fuggono con i soldi: circa 30 mila euro. E' successo a Castiglion Fibocchi nella notte tra sabato e domenica 29 gennaio. Nel mirino la filiale Bper. Indagano i carabinieri di Arezzo e del territorio. I malviventi hanno utilizzato un furgone rubato in precedenza per agganciare lo sportello, quindi in pochi istanti lo hanno tirato via dalla sua sede.

Il luogo, lungo la strada di scorrimento, ha reso agevole la successiva fuga con un altro mezzo sul quale è stata caricata la refurtiva. Nessun testimone ha assistito alle manovre della banda. I militari dell'Arma stanno visionando le riprese delle telecamere.

Video su questo argomento Cosa resta del bancomat assaltato nella notte

Circa 30 mila euro la refurtiva, La tecnica adottata per il furto è quella dello sradicamento, pereferita rispetto alla "marmotta", l'esplosione con acetilene, che alcune volte arreca danni alle banconote.

