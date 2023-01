Arezzo sconfitto e contestato perde il primato in classifica

29 gennaio 2023 a

Il peggior Arezzo della stagione cade per la quarta volta in campionato. Al “Matteini” la Terranuova Traiana riesce a prendersi i tre punti contro il Cavallino grazie al risultato finale di 2-1: a sbloccare la gara è stato Schinnea su calcio di rigore, poi recuperato a ridosso del termine della prima frazione di gioco da Risaliti. Nella ripresa la rete dell’ex amaranto, Massimiliano Benucci, ha ridato il vantaggio ai padroni di casa che sono riusciti a resistere al forte pressing finale della squadra di Indiani. Una sconfitta pesante in virtù dei risultati maturati anche sugli altri campi: la Pianese con la vittoria in rimonta sulla Sangiovannese si è ripresa il primo posto, staccando di due punti l’Arezzo e con una gara ancora da recuperare. Discutibili le scelte iniziali di mister Indiani, che sceglie di lasciare in panchina sia Gaddini che Lazzarini, due degli uomini più in forma dell’ultimo periodo. A fine partita l'Arezzo è stato contestato dai tifosi. Mentre i giocatori hanno cercato di avvicinarsi alla tribuna, i tifosi li hanno allontanati al grido di "vergognatevi" e "andate a lavorare".

