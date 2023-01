Arezzo, Sarri: "Ex clinica Poggio del Sole come sede per il Thevenin"

Francesca Muzzi 30 gennaio 2023 a

Dall’ex hotel Europa all’ex clinica Poggio del Sole. Un’altra struttura rimasta praticamente vuota dall’inizio del 2019, da quando la struttura medica venne trasferita al Centro Chirurgico Toscano. “L’ex clinica Poggio del Sole sarebbe una soluzione per la casa famiglia del Thevenin”. Sandro Sarri, presidente dell’associazione che accoglie donne e bambini in difficoltà, da dieci anni sta cercando una soluzione per trasferire uno dei servizi che il Thevenin offre. Cioè quello di casa famiglia. La Fondazione è infatti al centro di una piccola rete che gestisce direttamente tre differenti tipologie: la comunità di accoglienza per mamme con bambini (Miryam), la comunità educativa per minori adolescenti con annesso il servizio pomeridiano per bambini in difficoltà scolastica o familiare (Edelweiss), l’appartamento per donne in situazione di disagio (Shalom). Si tratta in ogni caso di persone che vengono inviate all’istituto dai servizi sociali dei Comuni. “Sono circa dieci anni - riprende Sandro Sarri - che stiamo cercando una sede per la casa famiglia. Vogliamo spostare questo servizio, perché a chi arriva, vorremmo dare proprio l’idea di una casa e non di un istituto”. Giovanni Grazzini, commercialista ed ex revisore del Thevenin, aveva lanciato l’idea dell’ex hotel Europa come nuova sede della onlus. Lo aveva scritto tra i commenti di facebook all’articolo della proposta di Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, che aveva indicato invece l’ex hotel Europa come candidata per un housing sociale. Sempre che il Comune lo acquisti tramite un finanziamento. “L’idea di trasferire la casa famiglia all’ex hotel Europa, anche se si continua a parlare di una struttura privata per la quale servirebbero soldi per acquistarle e lavori per rimetterla a posto - dice ancora Sandro Sarri - non si presterebbe comunque per il nostro progetto. Sarebbero più indicate altre strutture”. Tra queste Sarri la ex clinica Poggio del Sole.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di lunedì 30 gennaio

