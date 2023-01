Massimo Cacciari a San Giovanni Valdarno: conferenza alla mostra "Masaccio e Angelico"

30 gennaio 2023 a

Sarà Massimo Cacciari il protagonista di uno degli ultimi appuntamenti che il Comune di San Giovanni Valdarno, con il Museo delle Terre Nuove, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Casa Masaccio, Centro per l’arte contemporanea e l’Associazione MUS.E ha organizzato per avvicinare il pubblico alle opere e ai temi della mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura”. Venerdì 3 febbraio alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista il filosofo, professore emerito di estetica presso l'Università di Venezia, terrà una conferenza dal titolo “Masaccio – Beato Angelico: quale volto del crocefisso?" (ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili). Non è la prima volta che Massimo Cacciari arriva nella città del Marzocco: nel 2011 tenne una conferenza sul tema “Beato Angelico e l'umanesimo” e, cinque anni dopo, nel 2016, una lectio magistralis sul libro “Il potere che frena”. La mostra, allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, fa parte del progetto Terre degli Uffizi de Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei. Resterà aperta fino a domenica 5 febbraio.

