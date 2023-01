Arezzo, nuova incursione della banda che terrorizza il centro storico

Francesca Muzzi 31 gennaio 2023 a

La banda è tornata. Si è rifatta viva nell'ultimo fine settimana di gennaio, davanti al solito locale notturno e con un cane ancora più grosso di quello che quindici giorni fa aveva morso la caviglia ad un buttafuori. Dopo che per una settimana, dieci giorni, non si erano registrati nuovi episodi. A raccontare sono alcuni testimoni e il responsabile di Ombra Sicurezza, Alessandro Rossi, che al locale in centro, fornisce gli uomini della sicurezza. “Intorno alle 2.30 forse anche le 3 di domenica mattina – dice – si sono di nuovo presentati tre o quattro persone che fanno parte della banda di magrebini che da dicembre terrorizza il centro cittadino. Sono arrivati davanti al locale con un cane di grossa taglia, ancora più grosso rispetto a quello di quindici giorni fa. Il cane ha cominciato a minacciare e ad attaccare alle caviglie i presenti che erano fuori dal locale. Per fortuna nessuno si è fatto male e non ci sono state denunce alle forze dell’ordine”. Ma non è finita qui. “I tre hanno di nuovo tentato di entrare dentro il locale”, continua Alessandro Rossi che tra l’altro ha deciso di fare entrare nel gruppo della sicurezza anche un ragazzo magrebino per cercare di contrattare con questi della banda.

Servizio sul Corriere di Arezzo di martedì 31 gennaio

