Arezzo, anziani ricoverati per 9-10 giorni. La Asl: "Poi li aiutiamo a tornare a casa"

Francesca Muzzi 31 gennaio 2023 a

a

a

Se un tempo negli ospedali le degenze erano prolungate anche più del dovuto, oggi sono decisamente meno i giorni di ricovero. Sia che si tratti di una persona giovane o di un anziano. Ma che cosa succede al momento delle dimissioni? Se per un giovane, la strada è quella di casa, spesso le persone anziane si ritrovano da sole. Senza nessuno che le possa accudire una volta tornate a dimora. “Una volta c’erano i reparti di lungo degenza - spiega il dottore Evaristo Giglio, direttore Zona distretto aretina - Prima negli ospedali più stavi ricoverato e più lo stato pagava. Oggi invece non è così. E’ solo che soprattutto per le persone anziane si pone il problema del rientro a casa”. E dunque che cosa fare una volta superata la fase acuta della malattia? Esiste un percorso che aiuta le persone anziane e anche i familiari. Un percorso attraverso il quale l'Azienda Usl Tse punta a garantire cure e assistenza in virtù del modello incentrato sul concetto di “prendersi cura” della persona, vista nella sua complessità e globalità, con un’attenzione alla famiglia ed al contesto di riferimento. Una presa in carico resa possibile grazie alla Centrale della cronicità e alle Acot (Agenzia di continuità ospedale territorio) istituite nel 2017 nell'area vasta Toscana Sud Est con delibera DG 929/2017. “Nei reparti di geriatria la degenza media oscilla fra i 9 e i 10 giorni, mentre è inferiore a 7 giorni negli altri reparti – spiega la dottoressa Barbara Innocenti, direttore PO Arezzo Bibbiena Sansepolcro e Cortona – Per gli anziani al problema sanitario si somma spesso anche un problema di natura sociale. Il paziente anziano, che non ha più il problema acuto per il quale è stato ricoverato, è comunque un paziente fragile con tante patologie croniche. È un paziente con dimissioni ospedaliere difficili non tanto per motivi clinici quanto per motivi sociali. Per ovviare alla permanenza in reparto del paziente anziano una volta superata la fase di acuzie noi abbiamo le Acot, l'Agenzia di continuità ospedale territorio. Al momento del ricovero è lo stesso reparto che provvede a segnalare la fragilità ad Acot, la quale a sua volta si attiva in un percorso che porta a concordare la dimissione del paziente”.



Servizio completo sul Corriere di Arezzo di martedì 31 gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.