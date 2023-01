Arezzo, ex hotel Europa chiuso da oltre vent'anni. Arriva la proposta di un lettore

Francesca Muzzi 31 gennaio 2023 a

Ex hotel Europa abbandonato da più di vent’anni. La struttura di proprietà privata, posta in via Spinello, e della quale il Corriere di Arezzo si è occupato, ha avuto diverse proposte da parte di cittadini per quello che potrebbe essere il nuovo utilizzo. Tra le proposte ne arriva un’altra, che ci manda un nostro lettore Lucio Bianchi Sereni: “Anche io, come cittadino, avrei una proposta per un nuovo utilizzo dell'ormai abbandonato hotel Europa. Ovviamente anche la mia prevede l'acquisto o comunque la gestione dello spazio da parte del pubblico o delle fondazioni facenti capo all'amministrazione comunale”. E spiega quello che potrebbe nascere all’ex hotel Europa: “Come tutti ben sappiamo Arezzo si sta sviluppando anche sotto il profilo turistico, soggiorni brevi e molti giri nei dintorni della città dopo averla visitata. Proprio a questo proposito, spesso anche con amici e giovani della città ci siamo domandati come mai sia sempre mancata una forma di ostello. Oggi giorno esistono tantissime formule che prevedono non solo l'alloggio ma anche servizi trasversali come: spazi di socializzazione e incontro per un turismo più giovane, sale conferenze e smart hub, rooftop bar e bike rooms che accolgano lo spirito del tempo e rappresentino nuove forme di alloggio e intrattenimento. Il tutto in ambienti che diano spazio all'ecosostenibilità e all'innovazione".

Servizio sul Corriere di Arezzo di martedì 31 gennaio

