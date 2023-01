Arezzo, il palazzo di via Filippo Lippi viene demolito: nasce grattacielo green

Alessandro Bindi 31 gennaio 2023 a

Da palazzo fantasma a lussuoso edificio. In via Filippo Lippi ad Arezzo lo stabile per decenni casa di bambini e anziani si prepara a rinascere. C'è un progetto di recupero grazie al quale a pochi passi dalla Questura sorgerà un condominio green e all'avanguardia. Un intervento di riqualificazione destinato a valorizzare anche la strada che collega via Dino Menci a viale Piero della Francesca. Lo stabile è quello di fronte all'istituto Itis “Galileo Galilei” ed è previsto l'abbattimento.

Al suo posto sorgerà una palazzina di sette piani. Un “grattacielo” di pregevole fattura architettonica che si sposa con gli edifici circostanti proiettando verso un'edilizia moderna. Tra i sette pianerottoli troveranno spazio ben 14 appartamenti con rifiniture eleganti e con grande attenzione alle dispersioni ma soprattutto al risparmio energetico. L'edificio negli anni Settanta fino alla fine del secolo scorso, per decenni, è stato adibito ad asilo oltre che ad ospizio. (...)

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di lunedì 30 gennaio.

