Arezzo, lutto nella Croce Rossa: addio ad Aulio Agnelli, presidente a Bibbiena

Lutto a Bibbiena per la morte improvvisa di Aulio Agnelli, presidente del locale comitato della Croce Rossa Italiana. Aveva 66 anni ed era originario di Montecchio Vesponi (Castiglion Fiorentino). Lascia la moglie e due figlie. Oggi a Bibbiena il funerale, alle 14.30 presso la chiesa Cristo Re, Via della Fornace 59.

Agnelli era impegnato nel volontariato dopo gli anni di lavoro con la divisa dell'Arma dei Carabinieri. Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, in un post sui social, dopo aver appreso la notizia, ha espresso "il cordoglio di tutta la nostra comunità per la prematura scomparsa del caro Aulio Agnelli. Un grande abbraccio alla sua splendida famiglia. Aulio è stato un grande punto di riferimento per la nostra comunità nelle vesti di Presidente della Croce Rossa locale.. Tra le tante cose che ha fatto, è stato un imprescindibile compagno di viaggio nei tristi momenti del lockdown, dove ha collaborato in prima linea per aiutare la comunità. Riposa in Pace".

Profondo cordoglio nella Croce Rossa: "La triste scomparsa di Aulio Agnelli, Presidente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Bibbiena, ha scosso profondamente tutta la #CriToscana. Aulio lascia un grande vuoto nella nostra Associazione. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutto il Comitato Regionale si stringono commossi al dolore dei familiari, parenti e colleghi della Croce Rossa di Bibbiena".

La notizia della morte di Agnelli ha suscitato cordoglio anche in Valdichiana, a Montecchio Vesponi di Castiglion Fiorentino, terra alla quale Aulio era rimasto profondamente legato e dove tornava spesso. Sui social ricordi e commozione.

