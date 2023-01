Arezzo, investito da camion sul raccordo Bettolle Perugia: si era fermato per problemi al radiatore

31 gennaio 2023 a

Camionista investito sul raccordo Bettolle Perugia nel tratto che attraversa il territorio comunale di Cortona all'altezza della Pietraia. L'uomo, 43 anni, originario della Romania, è stato trasportato alle Scotte di Siena in gravi condizioni. L'incidente è successo alle 11.36 di oggi, martedì 31 gennaio, in direzione di Perugia, con una dinamica molto particolare.

L'autotrasportatore, a quanto ricostruito, era sceso dal mezzo pesante sulla sede stradale, in una piazzola laterale della trafficata arteria. C'era un problema al radiatore. Svitato il tappo, è stato sorpreso da uno schizzo di acqua. Per evitarlo, l'uomo si è scansato. Proprio in quel momento sopraggiungeva un camion che non è riuscito ad evitare l'impatto e lo ha investito.

Il 43enne nella collisione ha riportato traumi e lesioni valutati dai sanitari con gravità da codice rosso.

Si è così attivata la macchina dell'emergenza e il ferito - che lavora per una ditta del nord - è stato caricato sul Pegaso 1 e trasportato al policlinico senese. Sul posto la Polizia stradale di Perugia, i Vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce Bianca di Monte San Savino (foto di repertorio).

