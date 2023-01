Sansepolcro, trovato con coltello e manganello in auto

31 gennaio 2023 a

a

a

In auto con un grosso coltello, una pistola a salve ma identica a una vera e un grosso bastone. Era il corredo per un giovanissimo conducente, italiano residente a Sansepolcro. Lo hanno scoperto i carabinieri, durante dei controlli in serata.

Rubano due volte nello stesso supermercato: stavolta restano in carcere



Alla loro vista improvvisamente il giovane ha cambiato direzione di marcia. L’atteggiamento sospetto ha fatto scattare il controllo, i Carabinieri di via del Prucino lo hanno seguito e raggiunto. Perquisiti veicolo e conducente, i militari hanno trovato addosso al giovane un coltello di notevoli dimensioni (11 cm di sola lama da taglio e punta) poi una pistola a salve totalmente identica ad una pistola vera, anche nelle fattezze, nei materiali e nel peso.

Caccia alla banda delle rapine con il machete

Mentre nell’abitacolo c’era un bastone di mezzo metro, con impugnatura costituita da nastro isolante. Nessuna spiegazione valida è stata data per giustificare il possesso di quegli oggetti, che venivano sequestrati e sui quali ora scatteranno accertamenti.

Ladri svaligiano nella notte azienda orafa di Anghiari: bottino di 100 mila euro. Emergenza criminalità in Valtiberina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.