Arezzo, lavori fermi nei maxi cantieri. Il punto dell'assessore Sacchetti

Marco Antonucci 01 febbraio 2023 a

Stallo maxi cantieri. Se il raddoppio del tunnel del Baldaccio sta procedendo nei tempi programmati - si parla dell’estate per il taglio del nastro della nuova viabilità nell’area - meno bene vanno le cose per i lavori di realizzazione della rotonda di via Fiorentina e della caserma della Municipale in via Fabio Filzi. Ruspe ferme, pochi o nessun segno di attività all’interno dei cantieri e, quindi, nessun avanzamento delle due opere. “C’è forte preoccupazione da parte del Comune. Non troviamo giustificazione al fatto che i lavori non stiano procedendo come concordato”. E’ lapidario l’assessore Marco Sacchetti che, tra le sue deleghe, ha anche quella ai cosiddetti interventi strategici. E se per il secondo tunnel del Baldaccio il più sembra essere stato fatto, dopo le delicate e complesse operazioni di slittamento del monolite in cemento armato al di sotto dei binari della linea ferroviaria, la fotografia della situazione in cui si trovano attualmente le altre due grandi opere pubbliche non piace a Palazzo Cavallo.

