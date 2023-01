Foiano, torna il carnevale più antico

01 febbraio 2023 a

Tutto è pronto: il borgo del carnevale più antico d’Italia, quello toscano di Foiano della Chiana, si prepara alla grande festa, per celebrare la 484esima edizione. L’appuntamento - presentato al Media Center Sassoli a palazzo del Pegaso - è per 5 domeniche: dal 5 febbraio al 5 marzo.

Come ha sottolineato il presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo: “Siamo di fronte ad una comunità che si è messa in moto ormai da 484 edizioni, con Re Giocondo che torna a far baldoria, a far rivivere le strade, le piazze di Foiano della Chiana, con uno dei carnevali più belli e antichi d’Italia; sono felice che quest’anno torni nel suo tempo, una edizione infatti non si è svolta per il Covid mentre un’altra si è tenuta in un periodo diverso; dal 5 febbraio rivive anche nella competizione tra quartieri, nella bellezza della storia, delle sue tradizioni e identità, grazie ad una comunità in cammino”.

“Consentitemi di ringraziare la presidente Lucia De Robertis – ha continuato - per aver voluto la presentazione di questo Carnevale in Consiglio regionale; noi ci siamo infatti posti l’obiettivo di essere vicino a quelle comunità che hanno anche meno voce, perché più piccole, ma che hanno tanta passione e tanta competenza”.

