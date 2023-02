Arezzo, incontro tra Polcri e i sindaci del centrodestra

Francesca Muzzi 02 febbraio 2023 a

L’appuntamento è per oggi alle ore 17 in Sala Rosa. In calendario l’incontro tra il presidente della Provincia, Alessandro Polcri e i sindaci di centrodestra. Un incontro durante il quale non è escluso che si parlerà anche delle prossime deleghe che Polcri dovrà nominare per il Consiglio provinciale. Come saranno suddivise tra centrodestra e centrosinistra? Ma non c’è solo questo all’ordine del giorno. C’è anche la prossima approvazione del bilancio e non è escluso che i due argomenti non siano legati l’uno all’altro. Siamo nel campo delle supposizioni, quando è passato un mese e mezzo dall’elezione di Polcri, già sindaco di Anghiari, a presidente della Provincia. Un’elezione che ancora fa discutere, soprattutto in alcuni primi cittadini del centrodestra. Dall’incontro di oggi dovrebbe uscire una determinata direzione riguardo a quelli che saranno i prossimi passi in vista, come detto delle deleghe.

Servizio sul Corriere di Arezzo di giovedì 2 febbraio 2023

