Arezzo, allarme di Federfarma: "Mancano alcuni medicinali. Si ricorre a soluzioni galeniche"

E’ ancora allarme farmaci. Mancano nelle farmacie. Colpa dell’influenza e del Covid. Ma anche di altro, come per esempio, le materie prime. C’è carenza di ibuprofene, paracetamolo e amoxicillina e i farmacisti corrono ai ripari preparando soluzioni galeniche. “E’ diffusa l’indisponibilità di farmaci e la carenza di alcuni farmaci d’uso comune. Riguardano i più utilizzati antinfiammatori, antipiretici e antibiotici, ma anche medicinali per la gestione di importanti malattie croniche, come l’ipertensione e l’epilessia, e persino alcuni antitumorali”. E’ l’allarme che lancia Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, intervenendo sulla mancanza di medicinali che interessa ancora sia antinfiammatori, antipiretici e antibiotici e sia farmaci per la gestione di malattie croniche o patologie oncologiche. Di fronte a questa situazione, rassicura Giotti, “le farmacie private che rappresento sono costantemente aggiornate con una lista in cui è specificato il nome del farmaco assente, il principio attivo, la confezione e l’azienda titolare dell’autorizzazione alla sua commercializzazione, oltre alla data di inizio e presunta fine della carenza”. Dall’Aifa poi, insiste Giotti, “ci aggiornano anche sulle ragioni che l’hanno determinata, eventuali equivalenti e provvedimenti adottati”. “La situazione è dovuta - spiega ancora il presidente - da una parte alla carenza dei principi attivi più richiesti, per la notevole diffusione delle tipiche malattie stagionali e del Covid, come ibuprofene, paracetamolo e amoxicillina, e dall’altra anche alle difficoltà nell’approvvigionamento delle materie necessarie al confezionamento di tutti i farmaci e medicinali, come l’alluminio per la chiusura dei blister delle compresse e /o vetro e plastica per il confezionamento dei collirio, sciroppi e preparati per aerosol”.

Servizio sul Corriere di Arezzo di giovedì 2 febbraio 2023

