Arezzo, emergenza attacchi dei lupi: vertice in Prefettura

Ci sarà anche l’emergenza lupi tra i temi al centro del vertice di oggi (giovedì 2 febbraio, ndr) in Prefettura, nell’ambito delle periodiche riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al Palazzo del Governo saranno presenti le forze dell’ordine, il Comune di Arezzo e la Provincia. Successivamente verrà convocato un tavolo specifico, aperto ad altre realtà interessate da questa emergenza. Lo conferma il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca che, in vista della riunione, ha chiesto ai carabinieri forestali e alla Regione una serie di dati per avere un quadro il più dettagliato possibile della situazione nell’Aretino. “Affronteremo anche il tema della presenza dei lupi - conferma De Luca - per cercare di trovare delle soluzioni concrete. Ma prima di qualsiasi azione non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di una specie protetta. E’ un tema complesso che va affrontato, ma innanzitutto dobbiamo adottare delle misure di precauzione. Mi riferisco in particolare ai corretti comportamenti che i cittadini devono osservare”.

