Arezzo, avvistamenti lupi: cresce l'allarme

02 febbraio 2023 a

“L'allerta lupo è scattata in tutta la Toscana. In particolare nell'Aretino, dove è previsto un vertice in prefettura, dopo i numerosi avvistamenti e gli attacchi al bestiame degli ultimi giorni. Lo sosteniamo da tempo: serve un intervento immediato anche da parte del governo regionale e una strategia unitaria”.

A dirlo è il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri a proposito dell'allarme lupi.

“Bisogna investire nell'agricoltura, nello specifico nei territori svantaggiati - ha aggiunto -. E serve un piano che riguardi la sicurezza degli agricoltori e dei raccolti.

"Dai cinghiali ai lupi, in Toscana i problemi sono diversi. Non si può aspettare, bisogna intervenire” conclude Confagricoltura.

