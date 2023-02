Arezzo, 349 segnalazioni sui lupi alla task force

03 febbraio 2023 a

Il lupo nell'Aretino, ci sono state nuove colonizzazioni dove prima non era presente, come dimostrano le segnalazioni dalle parti di Rigutino, Frassineto, in generale in Valdichiana”. Con Luca Mattioli coordinatore della task force regionale si esamina la situazione ad Arezzo dopo gli ultimi avvistamenti.

“La distinzione tra lupi e ibridi è difficile, può essere fatta con complesse analisi di laboratorio e basta. Sappiamo che soggetti ibridi sono presenti in Toscana ma non si può rispondere senza fare analisi”.

Ma che fare se si incontra un lupo? “Se un lupo si ferma a guardarci e sembra non avere paura, è consigliabile di cercare noi di indurgliela: facendo rumore, agitando le braccia. Sapere che l’uomo produce suoni o comportamenti che appaiono pericolosi lo induce a mantenersi a distanza”.

“Abbiamo ricevuto nei primi 14 mesi 349 segnalazioni alla task force. Sono di vario genere, dal primo ottobre 2021 al primo dicembre 2022, non solo avvistamenti. E arrivano di più dalle aree dove è arrivato da poco, ad esempio la Valdichiana”. I rifiuti all’esterno delle case hanno una responsabilità nell’attrarre i selvatici nei centri abitati? “I rifiuti umidi non devono essere lasciati in maniera che siano accessibili da parte della fauna selvatica, dai cinghiali al lupo. E’ una pessima abitudine. Gli umidi devono essere gestiti perché non siano accessibili, così come il cibo per gli animali domestici. Che di notte non deve stare all’esterno delle abitazioni”.



