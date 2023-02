Arezzo, Banca Intesa Sanpaolo vende immobili per 5 milioni: filiali chiuse e altro

Luca Serafini 03 febbraio 2023 a

Non c’è solo il Caffè dei Costanti tra gli immobili che Intesa Sanpaolo mette in vendita ad Arezzo e provincia. La banca cede anche due ex filiali storiche di Banca Etruria in città, un terreno a Rigutino ed altri immobili sparsi nelle vallate per un valore totale che sfiora i 5 milioni (4.987.000 euro). Costruzioni che all’istituto di credito non servono più. Luoghi che nel corso del tempo hanno visto entrare e uscire una moltitudine di risparmiatori, accolti da direttori e cassieri seduti su poltrone girevoli, dietro a scrivanie e accanto a cassetti pieni di soldi. Ma il mondo cambia e la tendenza a eliminare i luoghi fisici avrà ulteriori conseguenze. Mentre scatta la data room per gli interessati al Caffè dei Costanti (1.350.000 la base per le offerte, c'è anche Patrizio Bertelli in corsa), ecco la mappa degli immobili in vendita: ad Arezzo le ex filiali di Saione e Montefalco, 610 mila e 790 mila euro, un terreno a Rigutino (55 mila euro). In Valdichiana, Valdarno e Casentino altre agenzie dismesse e appartamenti. Da Castiglion Fiorentino a Montemignaio, da Foiano a Montevarchi, e ancora Mercatale di Cortona, Castelfranco Piandiscò, Rassina, l'elenco e le cifre. L'unità immobiliare con valore maggiore a San Giovanni, 1.450.000 per gli ambienti nel Corso. (...)

