Arezzo, due a processo per una pistola trovata durante le indagini sulla scomparsa di Paola Casali

Sullo sfondo c’è il caso, inquietante, della scomparsa di Paola Casali, sparita in Sicilia nel 2011. Ma la pistola Beretta calibro 7.65 al centro del processo in corso ad Arezzo non risulta agganciata a quella vicenda. Però sul banco degli imputati c’è un uomo, 57 anni, che è stato indagato per la sparizione di Paola, e con lui è nei guai un sottufficiale dei carabinieri 52enne.

Sarebbe stato proprio il militare dell’Arma, A.P., a cedere al 57enne l’arma. Una pistola trovata a casa dell’uomo, a Pieve Santo Stefano, dagli inquirenti che perquisivano l’abitazione di T.A. in relazione alla scomparsa della Casali su mandato della procura di Agrigento. Il 57enne aveva frequentato Paola.

Ieri, giovedì 2 febbraio, davanti al giudice sono comparsi sia il sottufficiale, difeso dall’avvocato Sabina Senatore, che il 57enne, difeso dall’avvocato Francesco Molino. Hanno parlato, giustificando il possesso di quell’arma. Collezionismo, passione. La testimone del Ris ha confermato che la pistola non è stata usata in alcun fatto di sangue noto. Ed è in dubbio anche che la matricola sia abrasa. Il reato contestato ai due è la ricettazione. Il passaggio di mano dell’arma, avvenuto nel 2017, è al centro del procedimento penale che a breve, dunque, arriverà a sentenza. Nulla di nuovo invece sulla scomparsa della 49enne. Le figlie non hanno mai creduto all'allontanamento volontario. L’ultima traccia a Licata.

