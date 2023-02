Teatro, Francesco Montanari in scena al Verdi di Monte San Savino

03 febbraio 2023 a

a

a

Nuovo appuntamento con la stagione del teatro Verdi a Monte San Savino. Sabato 4 febbraio, con inizio alle 21.15, protagonista della scena sarà Francesco Montanari che presenta “Play House”, opera del drammaturgo britannico Martin Crimp. Lo spettacolo, non solo interpretato ma anche diretto da Montanari con la collaborazione di Davide Sacco, vede la traduzione di Enrico Luttmann, le scene di Luigi Sacco, le luci di Andrea Pistoia per una produzione LVF/Teatro Manini. Un appuntamento organizzato da Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. "Un uomo e una donna. L’amore, la noia, la famiglia, il sesso, i battibecchi, il rancore" si legge nella presentazione dell'appuntamento teatrale in programma al Verdi di Monte San Savino. "In 13 quadri Katrina e Simon esplorano piccoli momenti di quotidianità, affondano la lama nel loro rapporto, costruiscono e distruggono la relazione. Il mondo, fuori, quando penetra nel loro appartamento, eccita e destabilizza. Ma chi sono veramente Katrina e Simon? Quale ruolo interpretano? Si sono veramente mai conosciuti? In 'Play House' lo spettatore ha costantemente l’impressione di spiare la scena dal buco della serratura, una scena della quale rimane un forte senso di solitudine, un'incomunicabilità di fondo, una difficoltà nell’affrontare la crescita e la maturità e anche la paternità e maternità. Ma forse per cambiare il destino della coppia basterebbe lo sforzo di direzionare lo sguardo verso l’altro e trovare in quegli occhi la credenza di poter essere felici insieme per davvero".

Le date del 2023 da cerchiare di rosso ad Arezzo e provincia: Giostra, eventi, oro, fiction, calcio, musica, politica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.