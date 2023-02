Arezzo, palazzo ex Enel: arriva il progetto, demolizione e nuova costruzione

04 febbraio 2023 a

a

a

Ex palazzo Enel il centralissimo stabile attende di rinascere. Fasi decisive per la svolta. C’è attesa per il deposito del progetto con il quale la proprietà intende restituire alla città di Arezzo un maxi edificio all'avanguardia. Giorni quindi decisivi per il futuro degli immobili da tempo scatola vuota e rifugio per senzatetto. Il progetto sarà presentato dalla proprietà “Cfda”.

Servizio completo sul Corriere di Arezzo di sabato 4 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.