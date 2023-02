Arezzo, morta sulla neve: adottati i suoi tre cuccioli, restano sette cani adulti

Luca Serafini 04 febbraio 2023 a

Nuovo appello per i cani di Cristina, la cinquantenne trovata morta sulla neve una settimana fa a Cocchiola di Badia Tedalda, stroncata da un malore complice il freddo. I tre cuccioli del suo allevamento sono stati adottati mentre per i sette adulti la situazione è complicata e il Comune di Badia Tedalda rilancia la proposta a chi volesse prenderli con sé. Si tratta di cani di razza Romanian Mioritic Sheperd Dog, che appartenevano a Cristiana Gogu, che tutti conoscevano come Cristina, originaria di Bucarest, Romania, dove la salma è stata rimpatriata.

Dopo il ritrovamento della donna senza vita sulla coltre bianca, il Comune si è preso subito cura degli animali che erano nei box del maneggio dove la donna si era stabilita abusivamente.

Tante le telefonate pervenute al numero del Comune di Badia (0575 714020) ma tutte di persone interessate solo ai cuccioli. Gli altri restano in attesa al Canile Rifugio Comprensoriale di Sterpaia Vecchia. Ad occuparsi del caso è l’architetto Elena Chiasserini, responsabile dell’Ufficio tecnico. In cerca di padrone, ci spiega Chiasserini, sono: “Venere, femmina nata il 07/11/2021, bianca, impaurita e diffidente ma adottabile; Ursula, femmina nata il 27/07/2021, bianco-grigia, impaurita e diffidente ma adottabile; Umbria, femmina nata il 27/07/2021, bianco-grigia, impaurita e diffidente ma adottabile; Simona, femmina nata il 24/08/2018, bianco-nera, impaurita e diffidente ma adottabile (pedigree presente in Canile). Abbiamo inoltre: Sandro, maschio nato il 24/08/2018, bianco-nero, che sembra piuttosto aggressivo e diffidente (pedigree presente in Canile); Quarta, femmina nata il 16/08/2018, bianco-nera, che sembra piuttosto diffidente ed impaurita, anche se non particolarmente aggressiva (pedigree presente in Canile)”.

L’architetto Chiasserini completa l’elenco: “Abbiamo inoltre in clinica anche un altro esemplare, Scarpelli, maschio nato il 24/08/2018, bianco-grigio (pedigree presente in Canile), che non riusciva a camminare al momento del salvataggio, mentre ora si è ripreso, cammina e necessita di cure; attualmente anche questo cane è adottabile, poiché molto buono”. La responsabile comunale dà ulteriori indicazioni: “Tutti i cani sono fortemente denutriti, sporchi ed impauriti.

Non sono socializzati ed abituati a stare insieme ad altri cani poiché la signora Gogu li teneva in box separati. Necessitano di cure ed attenzioni, che sicuramente riusciranno ad avere in maniera più adeguata all’interno di una famiglia piuttosto che in canile”. Hanno pedigree, anche quelli per i quali non è stato ritrovato all’interno dell’ex maneggio di Cocchiola. Potrà essere richiesto all’ENCI e ritirato successivamente dal nuovo proprietario.

