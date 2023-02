Finocchiona censurata da facebook, Iacomoni invita Mark Zuckerberg

Francesca Muzzi 05 febbraio 2023 a

“Caro Mark Zuckerberg, ti aspettiamo in Toscana per condividere un piatto di Finocchiona Igp: il nostro unico e caratteristico salume”. Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio di Tutela Igp della finocchiona, insieme ai suoi associati, si rivolge a patron facebook dopo la polemica sollevata a causa di una pubblicità bloccata sul famoso social. La storia è recente. Un ristoratore, tra l’altro di origini valdarnesi - è di Figline - ma residente da anni in Puglia, ha commissionato ad un’agenzia, la pubblicità nella quale si esaltava l’insaccato corredata da una foto di un panino con dentro la finocchiona. Ma, apriti cielo. Dopo pochi giorni sulla stessa pagina è apparsa la scritta: “La tua inserzione sembra insultare o prendere di mira gruppi specifici di categorie protette, pertanto non rispetta i nostri standard della community”. Censurata e bloccata la finocchiona.....ma....

