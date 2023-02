Arezzo, guerra dei decibel tra vicini: musica a palla ma vengono assolti

05 febbraio 2023 a

Guerra dei decibel tra vicini. Tre cittadini di Castiglion Fiorentino sono finiti a processo per disturbo della quiete pubblica dopo essere stati denunciati dai confinanti per una questione di musica “ad alto volume” non gradita.

I fatti sono ambientati nella splendida Val di Chio e, stando al capo di imputazione, si sono protratti da marzo a novembre del 2020. Un signore lamentava che i vicini erano soliti accendere il dispositivo di riproduzione di brani musicali collegato alle casse, in modo tale che il risultato sonoro era fastidioso. Musica a palla.

Un disturbo, appunto. In tre sono finiti a processo davanti al giudice monocratico di Arezzo Antonio Dami: un sessantenne, la cugina e suo marito.

Nel frattempo il denunciante è deceduto. I suoi eredi si sono costituiti parte civile. Il procedimento penale è stato discusso in varie udienze e ora si è giunti alla sentenza di assoluzione perché “il fatto non sussiste”.

Al di là della lamentela non sarebbe stato documentato e provato il livello eccessivo del suono e il conseguente disturbo che presuppone il reato. Occorre poi, per giurisprudenza, che si dimostri che altre persone sono state disturbate oltre al denunciante. Saranno comunque le motivazioni a spiegare nel dettaglio l’assoluzione. Intanto la richiesta del pm - condanna a 20 giorni di arresto per ognuno dei tre - e la richiesta della parte civile - 4.500 euro a testa di risarcimento - sono andate a vuoto. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Domenico Nucci.

